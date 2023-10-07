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        Haberler Dünya Hem vizesiz hem hesaplı... İşte vizesiz gidilebilecek Balkan tatil rotaları

        Hem vizesiz hem hesaplı... İşte vizesiz gidilebilecek tatil rotaları

        Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için en çok tercih edilen bölgeler Balkan ülkeleri. Balkan ülkelerinin çoğuna sadece pasaportla giriş yapabiliyorsunuz. işte vize işlemleriyle uğraşmadan gidebileceğiniz ülkeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:50
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        • 1

          MOLDOVA

          Moldova hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

        • 2

          SIRBİSTAN

          Sırbistan hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

        • 3

          MAKEDONYA

          Makedonya hükümeti, Türk vatandaşlarından 180 gün içinde 90'günü aşmamak şartıyla vize istemiyor.

        • 4

          KOSOVA

          Türk vatandaşları Kosova'ya 90 günü geçmeyen kısa süreli seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştur.

        • 5

          BULGARİSTAN

          Hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları geriye dönük son 180 gün içinde toplam 90 güne kadar ikamet edebilecek şekilde, vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilirler. Hizmet pasaportu sahibi vatandaşlarımız ile diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarımız 30 güne kadar yapacakları seyahatler için vizeden muaftırlar.

        • 6

          BOSNA-HERSEK

          Bosna-Hersek, T.C vatandaşlarına 90 güne kadar vize işlemesi uygulamaz. Ayrıca yeni tip kimlik kartı ile pasaportsuz seyahat edilebiliyor.

        • 7

          ARNAVUTLUK

          Türkiye ve Arnavutluk arasında diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri için 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle veya transit geçiş maksadıyla vize almadan seyahat mümkün hale gelmiştir.

        • 8

          KARADAĞ

          Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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