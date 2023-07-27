Hem pratik hem de sağlıklı! Başka hiçbir yerde bulamayacağınız evde pizza tarifi ile lezzet şöleni

Çocuklarınızın ve kendinizin sağlığını düşünüyorsanız dışardan alınan fast food yiyecekler sizi tedirgin edebilir. Ancak tam bir pizza tutkunuysanız bu efsane lezzeti evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Üstelik içinde ne var diye düşünmeye de gerek kalmayacak. Evde pizza tarifi ile görsel şölene hazır olun!