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        Haberler Yemek Yapma Hem pratik hem de sağlıklı! Başka hiçbir yerde bulamayacağınız evde pizza tarifi ile lezzet şöleni

        Hem pratik hem de sağlıklı! Başka hiçbir yerde bulamayacağınız evde pizza tarifi ile lezzet şöleni

        Özellikle kısa sürede muhteşem tarifler hazırlamak isteyenler için tam kıvamında evde pizza tarifi ile görsel şölene hazır olun. Pizza tutkunlarının bayılacağı bu tarifle sağlıklı mı sağlıksız mı diye düşünmeye son. İşte tadına bayılacağınız yapımı kolay evde pizza tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:50
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        • 1

          Çocuklarınızın ve kendinizin sağlığını düşünüyorsanız dışardan alınan fast food yiyecekler sizi tedirgin edebilir. Ancak tam bir pizza tutkunuysanız bu efsane lezzeti evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Üstelik içinde ne var diye düşünmeye de gerek kalmayacak. Evde pizza tarifi ile görsel şölene hazır olun!

        • 2

          EV USULÜ PİZZA TARİFİ

          Malzemeler

          Hamuru için:

          5 su bardağı un

          1,5 su bardağı ılık su

          1 paket kuru maya

          1 çay kaşığı toz şeker

          ½ çay kaşığı tuz

          4 yemek kaşığı zeytinyağı

        • 3

          Sosu için:

          2 su bardağı domates sos

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 çay kaşığı kekik

          1 çay kaşığı fesleğen

        • 4

          Üzeri için:

          1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

          1 çay bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

          120 gram sucuk

          4 yemek kaşığı konserve mısır

          100 gram zeytin (dilimlenmiş, yeşil veya siyah)

          4-5 adet mantar

          1-2 adet biber

          1 diş sarımsak

        • 5

          EV USULÜ PİZZA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

          Hamuru ılık bir ortamda, kabın üzerini bir streç film ile kapalı olacak şekilde en az 30 dakika dinlendirin.

        • 6

          EV USULÜ PİZZA NASIL YAPILIR?

          Bir kabın içerisine kuru mayayı dökün ve üzerine ılık su ve şekeri ekleyerek güzelce karıştırın.

        • 7

          Daha sonra mayalı karışıma, unu, zeytinyağını ve tuzu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Unu azar azar ekleyin. Hamur kıvama gelince elinizle yoğurmaya başlayın ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya devam edin.

        • 8

          Hamur istediğiniz yumuşaklığa ulaşınca, kabın üzerini bir streç film ile kaplayıp en az 30 dakika hamurunuzu dinlendirin.

        • 9

          Dinlenen hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp, katlayarak havasını çıkarın. Hamuru toparlayıp, 2 ya da 3 parçaya ayırın. İnce hamurlu ve orta boy pizza yapmak istiyorsanız hamurunuzu 3’e bölün. Daha büyük ve kalın hamurlu 2 pizza yapmak istiyorsanız, ikiye bölebilirsiniz.

        • 10

          Kestiğiniz parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın. Dilediğiniz inceliğe ulaştığınızda pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine alın. Pişirme kağıdının üzerine biraz mısır unu serptikten sonra açtığınız pizza hamurunu kağıdın üzerine yerleştirin.

        • 11

          Bir çatal yardımıyla pizza hamurunun üzerinde delikler açın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

        • 12

          10 dakika sonra hafif pişen hamuru fırından çıkarıp, hazırladığınız domates sosundan üzerine sürün. Pizza sosunu, domates sosuna, fesleğen, kekik, sarımsak ve zeytinyağı ekleyerek hazırlayabilirsiniz.

          Pizza sosunun üzerine bolca rendelenmiş kaşar ya da mozarella peyniri yerleştirdikten sonra üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.

        • 13

          Malzemeleri yerleştirdikten sonra en üste tekrar rendelenmiş kaşar ekleyip tekrar fırına koyun ve 20 dakika daha pişirin. Peynirler güzelce eriyip tüm malzemeler piştiğinde pizzanızı fırından çıkarabilirsiniz. Pizza kesiciyle dilimleyip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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