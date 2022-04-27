Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa HEM müdürünü kardeşi sokakta öldürdü

HEM müdürü kardeşinin silahlı saldırısında öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, sokak karşılaşıp tartıştığı kardeşi M.Z.U. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde polis ekiplerince yakalandı. Zanlının aracındaki 5 yabancı uyruklu kişi de gözaltına alındı

27.04.2022 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
HEM müdürünü kardeşi sokakta öldürdü
HEM müdürünü kardeşi sokakta öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşi tarafından sokakta silahla öldürüldü. Kaçan zanlı Bolu'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) önünde meydana geldi.

Merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, sokakta karşılaştığı kardeşi M.Z.U. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Uygar, tartışmada kardeşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BOLU'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan M.Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurdu. Ekipler, araçta M.Z.U. ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına alarak Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne getirdi. Yabancı uyrukluların M.Z.U'nun aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza
Kuşadası sahilinde cansız beden bulundu
Kuşadası sahilinde cansız beden bulundu
Feci kazada otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Feci kazada otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Van'da Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.