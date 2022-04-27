HEM müdürünü kardeşi sokakta öldürdü

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşi tarafından sokakta silahla öldürüldü. Kaçan zanlı Bolu'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) önünde meydana geldi.

Merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, sokakta karşılaştığı kardeşi M.Z.U. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Uygar, tartışmada kardeşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BOLU'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan M.Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurdu. Ekipler, araçta M.Z.U. ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına alarak Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne getirdi. Yabancı uyrukluların M.Z.U'nun aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenildi.