Parafin yağı ve mum ile kaplayarak karpuzu kışa kadar saklayabilirsiniz. Çünkü bu iki malzeme karpuzu dış etmenlerden ve nem kaydından koruyor. Bunun için ilk olarak kışa saklayacağınız karpuzda hiçbir çatlak, çürük ya da başka bir hasar olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü çürük karpuz istenen sonucu vermez.