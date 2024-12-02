Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Hem kaçırdığı çocuğu hem polisi vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı.

Ekipler iddiaya göre istismar etmek için bir çocuğu alıkoyan bir şüphelinin evini bastılar.

O kişi elindeki silahla dehşet saçtı.

Hem bir polis memurunu hem de çocuğu vurup yaraladı. Sonra da kendisine nişan aldı.

Üçü de hastaneye kaldırıldı.