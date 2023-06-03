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Hem hafif hem de lezzetli çilekli milföy pasta vazgeçilmez tatlınız olacak! Çilekli milföy pasta nasıl yapılır?

Hem hafif hem de lezzetli çilekli milföy pasta vazgeçilmez tatlınız olacak!

Hem çıtır hem de lezzetli kreması ile çilekli milföy pasta oldukça hafif ve pratik. Özel günlerde ve çay saatlerinde sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz çilekli milföy pastaya bayılacaksınız. İşte, çilekli milföy pasta tarifi...

Giriş: 03.06.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MALZEMELER

    4 adet milföy hamuru

    Yarım kilo çilek

    Krema için:

    3 su bardağı süt

    1 çay bardağı toz şeker

    1 çay bardağı un

    2 yumurta sarısı 

    2 tatlı kaşığı mısır nişastası

    1 paket vanilya

    1 paket toz kremşanti

    Üzerine: 

    Çilek ve pudra şekeri

     

  • ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

    Çözülen milföy hamurlarını dört parçaya bölün. Fazla kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri dizin ve 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Milföylerin kabarmaması için üzerlerine nohut gibi bakliyatlar koyarak ağırlık yapabilirsiniz.

    Kreması için bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve unu ekleyerek karıştırın. Altını orta derecede açın yumurta pişmesin. Nişastayı sulandırarak karışıma ekleyin. Orta derecede çırpma teli ile karıştırmaya devam edin.

     

  • Karışım koyulaşınca vanilyayı ekleyin ve soğumaya bırakın. Krema ılıyınca, toz şantiyi ekleyip iyice çırpın. Hazırladığınız kremayı milföyün ters yüzüne sıkın ve doğranmış çilekleri ekleyin. Diğer milföy parçasını üzerine kapatın ve isterseniz bu işlemi iki üç kat olacak şekilde tekrarlayın. Son olarak üzerine çilek koyun ve pudra şekeri serpin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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