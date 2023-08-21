Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Hem eğlendiren hem de öğreten 21 ilginç bilgi

        Hem eğlendiren hem de öğreten 21 ilginç bilgi

        Dünyamız, birbirinden ilginç şeyleri içinde barındıran büyüleyici bir yer. Sizin için farklı kategorilerden derlediğimiz bu bilgiler ile eğlenirken, hızlıca yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın ilk moteli, 1925'te inşa edilen San Luis Obispo'da bulunuyor. Açıldığında, mutfaklı ve bitişikte özel garajlı iki odalı bir bungalovdu ve günlük fiyatı 1,25 dolardı.

          En eski açılmamış şarap şişesi, 1.650 yıldan daha eski bir Roma mezarında bulundu.

          15. yüzyılın sonlarında portakal İngiltere'ye gelmeden önce, renk için bir kelime yoktu.

        • 2

          2006'da bir Coca-Cola çalışanı, Coca-Cola sırlarını Pepsi'ye satmayı teklif etti. Pepsi, Coca-Cola'ya haber vererek yanıt verdi.

          Kanadalılar o kadar çok “üzgünüm” diyorlar ki, 2009'da bir özrün suçu kabul etme kanıtı olarak kullanılamayacağını bildiren bir yasa çıkarıldı.

          Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki meşhur sözü, “Ben dünyanın kralıyım!” doğaçlama bir sahneydi.

        • 3

          Tek bir spagetti teline "spageto" denir.

          Bir partiden kimseye haber vermeden ayrılmaya İngilizce'de "Fransız Çıkışı" denir. Fransızca'da, İngilizler gibi ayrılmaya “partir à l'anglaise” denir.

          Gözlerinizi ovuşturduğunuzda gördüğünüz renkli ışık parlamalarına "fosfen" denir.

        • 4

          Dünya üzerinde şimdiye kadar çıkarılan tüm altının tahminen yüzde 50'si Güney Afrika'daki tek bir platodan geldi: Witwatersrand.

          Doğumda, bir bebek panda bir fareden daha küçüktür.

          İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Londra'nın üzerine milyonlarca sahte banknot atarak İngiliz ekonomisini çökertmeye çalıştı.

        • 5

          İnsan gözü o kadar hassastır ki, eğer Dünya düz olsaydı ve gece vakti bir mumun alevi 30 mil öteden görülebilirdi.

          2007'de İskoçya, yeni bir ulusal slogan geliştirmek için 125 bin sterlin harcadı. Kazanan slogan şuydu: "İskoçya'ya hoş geldiniz."

          Muz, "negatif jeotropizm" adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreç, meyvenin toprağa değil; güneş yönünde, yukarı doğru büyümesine neden olur. Bu da muza tanıdık kıvrımlı şeklini verir.

        • 6

          Bir kedinin kulağının içindeki sevimli tüylü parçalara "kulak süsü" denir. İçeriye pislik girmesini engeller ve iyi duymalarına yardımcı olur.

          Etiyopya takvimi 13 ay olduğu için miladi takvimden 7,5 yıl geridedir.

          Merkür ve Venüs, güneş sistemimizde uydusu olmayan iki gezegendir

        • 7

          Los Angeles'taki dairelerin yüzde 50'sinde buzdolabı yok. Buzdolapları bir "kolaylık" olarak kabul edildiğinden, yasal olarak ev sahipleri daireye buzdolabı koymak zorunda değil.

          Norveç'te bir cinayet 25 yıl önce işlenmişse, bu kişinin artık suçlanamayacağı anlamına gelir çünkü yasalara göre cinayetin zaman aşımı vardır.

          İrlandaca, İrlanda'nın resmi dili olmasına rağmen, Lehçe daha yaygın olarak konuşulmaktadır.,

          Kaynak: The Fact Site

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
        Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Habertürk Anasayfa