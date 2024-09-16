Hem dost hem iş ortağı olan George Clooney ve Rande Gerber gece eğlencesinde
Ünlü oyuncu George Clooney, Cindy Crawford'un eşi Rande Gerber ile sıkı dost ve aynı zamanda iş ortağı. İkili, Malibu'da gece gezmesinde görüntülendi
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Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Cindy Crawford'un eşi Rande Gerber ile yakın arkadaş. İkili, önceki akşam Malibu'da birlikte görüntülendi.
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63 yaşındaki Oscar'lı yıldız, 62 yaşındaki iş insanı birlikte yemek yedikleri restorandan çıkarken karşılarında basın mensuplarını görünce gülümseyerek poz verdi.
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İkili, yakın arkadaş olmalarının yanı sıra aynı zamanda iş ortağı. Clooney ve Gerber'in birlikte kurdukları bir alkollü içecek şirketi de bulunuyor.
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Ünlü süper model Cindy Crawford ile Rande Gerber, 1988'de evlendi ve çiftin oğlu Presley Walker 1999'da, kızı Kaia Jordan ise 2001'de dünyaya geldi. Çiftin her iki çocuğu da modellik yapıyor.
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George Clooney ile insan hakları avukatı olan Lübnan asıllı İngiliz Amal Clooney ise 2014'te evlendi ve ikizleri Ella ile Alexander 2017'de dünyaya geldi.
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öte yandan George Clooney, Önceki hafta Venedik Film Festivali'nde bir başka yakın arkadaşı Brad Pitt ile birlikte kameralar karşısındaydı. İkili, birlikte rol aldıkları 'Wolfs' filminin Venedik galası için bir araya gelmişti.
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Kırmızı halıda bir araya gelen ikilinin filmi, galada 5 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.