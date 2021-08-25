Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında güçlü Finlandiya ekibi Helsinki ile kozlarını paylaşacak. İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Helsinki Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...



HELSİNKİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Helsinki ile Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçı 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 19:00'da oynanacak. Mücadele TV8'den yayınlanacak...



FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Tiesserand, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta