Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı

Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.

Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona'dan teklif alan ancak sezonu Roma'da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona'nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.