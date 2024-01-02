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        Haberler Gündem Güncel Helin'in anne-babasının büyük yüzleşmesi!

        Helin'in anne-babasının büyük yüzleşmesi!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye 15 yaşındaki Helin'in anne-babasının büyük yüzleşmesi damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:37
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        Helin'in anne-babasının büyük yüzleşmesi!
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        16 gün önce, annesi işteyken “Markete gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Helin’in abisi Akın, annesi Nurgül ve dayısını suçlamıştı.

        Oğlunun suçlamalarını reddeden anne Nurgül ise sadece oğlunun arkadaşı İsa’dan şüphelendiğini söyledi. Helin’in halası Aygül ilk kez stüdyoya geldi. Helin ilk kaybolduğunda yengesinin falcıya gittiğini ve Helin’in bir bodrumda tutulduğunu söylediğini iddia etti.

        Nurgül ise bu iddiaları inkar etti, falcıya gitmediğini, kızının aradığı parkta görüldüğünü ve bu sebeple o civarda bulunan evlerin alt katlarını dinlediğini söyledi. Görümcesini yalanlayan anne Nurgül, görümcesine ateş püskürdü. Helin’in abiye bir elbise ve abartılı bir makyajla çekilmiş fotoğrafları stüdyoya bomba gibi düşerken, Helin’in evlendirilmek istendiği iddiası akılları karıştırdı.

        Baba Serkan canlı yayına bağlandı ve eski karısı Nurgül’le yüzleşti. Kızının, karısı ve kayınbiraderi yüzünden kaçtığını ve döndüğünde annesini istemeyeceğini söyleyen Serkan, çocuklarını yıllarca Nurgül ve abisi yüzünden göremediğini kaydetti. Eski karı kocanın yüzleşmesinde tansiyon yükseldi. Serkan’ın sözlerine karşı çıkan Nurgül ise boşanma davasında Serkan’ın çocukları istemediğini ve asla babalık yapmadığını söyledi.

        Ailesi 15 yaşındaki Helin’e kavuşabilecek mi?

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