20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Sanatçı Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar’ın kendisini gözetlediğini iddia ettiği Ömer Akbaba'ya açtığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Helin Avşar katılmazken, sanık Ömer Akbaba ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alındığına ilişkin hazırlanan rapor okundu.
Rapora ilişkin Helin Avşar’ın avukatı Arda Açıkel, “Rapora ilişkin diyeceğimiz bir şey yoktur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Daha sonrasında söz alarak konuşan sanık Akbaba’nın avukatı Gökhan Özyolu, “Rapora ilişkin söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Müvekkilin atılı suçları işlediğine dair somut delil yoktur. Öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Son savunması için söz verilen sanık Akbaba, “Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Tedavim devam ediyor. Şimdi daha iyiyim” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, sanık Ömer Akbaba’nın ‘Tehdit’ ile ‘Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma’ suçlarını işlediğinin anlaşıldığı ancak suçun işlendiği tarihte akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığını söyleyerek, ceza verilmesine yer olmadığını belirtti.
Sanığın hakkında koruma ve tedavi altına alınmasına yönelik karar verildi.
Helin Avşar, iddiasına göre ismini sonradan öğrendiği Ömer Akbaba isimli şahsın mahallede kendisini sorduğunu öğrenmişti. Akbaba, mahallede bulunan şarküteriye gelerek Helin Avşar’a hitaben, “Onunla görüşeceğiz. Beni işten kovdurttu. Ekmeğimle oynadı. Hesabımız bitmedi” şeklinde tehditvari kelimeler kullanmıştı. Daha sonra bu olayı Helin Avşar’a anlatan ‘Atakan’ isimli şarküteri sahibi, Ömer Akbaba’nın birkaç gündür kendisini sorduğunu ve evinin civarında dolaştığını Avşar’a söylemişti. Helin Avşar en son 10 Kasım 2017 günü akşam saat 18.00 sıralarında ikametinde iken Ömer Akbaba’nın evini gözetlediğini fark etmiş ve ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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