Lüks çanta parasına arsa aldı

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, pandemiyle beraber lüks tüketimden uzak durarak tasarrufa gittiğini ve gayrimenkule yatırım yaptığını ifade etti.

LÜKS ÇANTA PARASINA ARSA ALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Avşar, kazandığı parayı arsa ve ev alarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Yatırım koçluğunu üstlenen Mert Başaran'ın tavsiyeleri doğrultusunda ilerlediğini belirten Helin Avşar, "Geçtiğimiz yıl çok almak istediğim fakat pahalı olan bir çanta vardı. Onu alacaktım ki aklıma Mert girdi ve 'Buna vereceğin paraya ufakta olsa bir arsa alırsın.' dedi. Onun yönlendirmesiyle arsa aldım ve o arsa kat ve kat değer kazandı. Pandemi en çokta bana lüks tüketimden uzak durarak, karlı yatırımlar yapmayı öğretti. Bu değişimi en çokta Mert'e borçluyum. Bir birikimim olunca onun yönlendirmesiyle yatırımda bulunuyorum. Yakın zamanda da bir daire alacağım. Kentsel dönüşüme girmiş olanlara bakıyoruz hatta." şeklinde konuştu.