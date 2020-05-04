Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinen Akçabudak ve Yalımlı köyleri kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, biri toprak altına kazılarak yapılmış, girişi jelikan bidon kapağı olan, tabanı tahta ve duvarları naylonla kaplı 30 metrekare genişliğinde 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
- 2 patlayıcı düzeneği imha edildi
Bölgede yapılan aramada biri helikopter iniş bölgesi olarak değerlendirilen bölgeye ve biri de sığınak girişine olmak üzere amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan 2 el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi.
Tespit edilen patlayıcı düzenekleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.
Söz konusu sığınaklarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, iki zamanlı çanta tipi benzinli jeneratör, silah dürbünü, 3 büyük tüp, 2 küçük tüp, akü, 126 pil, 3'lü 2 pil bloğu, 6'lı 2 pil bloğu, 24 metre sanayi tipi kablo, 50 metre elektrik kablosu, 7 metre 3'lü priz, 8 kişilik portatif kamp çadırı, amonyum nitrat öğütmede kullanılan kıyma makinesi, 5 terörist kıyafeti, pusu kıyafeti, 300 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
- 420 kilogram esrar bulundu
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, iki farklı bölgede yapılan aramada 420 kilogram esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu bulundu.
Esrar muhafaza altına alındı, kenevir numune alınmasının ardından sulama hortumu ile yerinde imha edildi.
Valilik açıklamasında, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!