Helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - ZONGULDAK

AA

Kent merkezinde bulunan tır parkına gelen helikoptere binen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kent genelinde yapılan denetimleri helikopterden takip etti.Albay Süslü, helikopterle yapılan denetimde Vali Tutulmaz'a, Merkez, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey, Devrek, Alaplı ve Ereğli ilçelerinde sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.Yaklaşık 31 ekip ve 66 personelle yapılan denetimlerde 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.