Helikopter destekli narkotik uygulaması - ADANA

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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Dumlupınar, Gülpınar, Havuzlubahçe ve Mirzaçelebi mahallelerinde narkotik suçlara yönelik 270 polisle hava destekli uygulama gerçekleştirildi.Polis ekipleri uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda dedektör köpeklerle arama yaparken, 700 kişi ve 290 aracı sorguladı.Denetim sonucu 2 araç trafikten men edildi, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası verildi. Ayrıca Umumi Hıfsızsıhha Kanunu kapsamında 5 kişiye toplam 3 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.