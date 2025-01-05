Helen Mirren'ın formda kalma sırrı askeri antrenman
Helen Mirren, onlarca yıldır formda kalmasını sağlayan 12 dakikalık askeri antrenmanı açıkladı
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Ünlü oyuncu Helen Mirren, sinemadaki yeteneğinin yanında, yaşına meydan okuyan fiziği ve göz alıcı kırmızı halı kıyafetleriyle tanınıyor.
79 yaşındaki Oscar ödüllü İngiliz oyuncu, 60 yıldır fiziğini korumasını sağlayan 12 dakikalık askeri antrenmanı anlattı.
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Başlangıçta ordu tarafından yaratılan ve son 60 yıldır her gün yaptığı fitness alışkanlığını açıklayan Mirren, 12 dakikalık Kraliyet Kanada Hava Kuvvetleri kadın egzersiz rutinine büyük bir inanç beslediğini söyledi.
"Egzersiz, pahalı spor salonlarına kaydolmak anlamına gelmiyor" diyen ünlü oyuncu, "Çok düşük ve kolay bir seviyeden başlanıp sonra devam ederseniz oldukça zorlaşabilen bir egzersiz biçimi bu" şeklinde konuştu.
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Mirren, "İkinci seviyeyi hiç geçemedim ama güzel bir egzersiz programı" itirafında bulundu.
Programın adı XBX rutini, yani '10 temel egzersiz' anlamına geliyor. Dr. Bill Orban tarafından 1950'lerde Kanada Hava Kuvvetleri'nin yeni kadın askerlerinin kondisyon seviyelerini geliştirmeleri için yaratıldı.
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Bu, zorluk derecesine göre kademeli olarak düzenlenmiş, 10 egzersizden oluşan dört bölümlük bir fiziksel kondisyon programı.
Her bölümdeki 10 egzersiz, her zaman aynı sırayla ve aynı maksimum zaman sınırları içinde gerçekleştiriliyor.
Ayak parmaklarına dokunma, diz kaldırma, yan bükme ve kol çevirme gibi basit egzersizlerden her biri 30 saniye içeriyor.
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Mirren, ekim ayında, yeni araştırmaların 65 yaş üstü kişilerin üçte birinin yaşlı ayrımcılığına maruz kaldığını göstermesinin ardından yaşa karşı ayrımcılığın değişmesi gerektiğini paylaştı.
Oyuncu, İngiltere'de milyonlarca kişinin yaşları nedeniyle daha az saygı görmekten tehdit edilmeye kadar çeşitli olumsuz deneyimler yaşadığını belirten raporun yayınlanmasının ardından ayrımcılığın hem üzücü hem de adil olmadığını söyledi.
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Mirren, elçisi olduğu yardım kuruluşunun analizlerinin, İngiltere'de 65 yaş üstü kişilerin üçte biri ve 50 ila 64 yaş arasındaki kişilerin neredeyse dörtte birinin yaşları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını gösterdiğini aktardı.
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"Yaşlanma hepimizin başına gelir, ancak yaşlandıkça hayat daha zor hale gelebilir" diyen Mirren, "Birçoğumuz farklı muamele görmeye başlıyor. Bu sadece çok üzücü değil, aynı zamanda adil de değil" şeklinde konuştu.