Bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran Roberto Mancini, İtalya’da yapılan Türkiye eleştirilerine cevap verdi.

İtalya basını, Türkiye A Milli Takımı'nın son iki maçta asker selamını vermesini eleştirirken konu, Roberto Mancini'ye de soruldu. İtalyan Teknik Direktör, “Türkiye’de bir yıl çalıştım ve size söyleyebileceğim tek şey; Türkiye harika insanlarla dolu, harika bir ülke. Dünyanın her yerinde sorun var. İtalya’da da sorunlarımız var, ırkçılıkla uğraşıyoruz. Umarım dünya daha güzel bir hal alır” dedi.