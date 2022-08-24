HEKTAŞ'tan Özbekistan'a yatırım

Türkiye’de tarım endüstrisinde yatırımları bulunan HEKTAŞ, Özbekistan’da da bitki besleme ve bitki koruma alanında hizmet verecek üretim tesisi kurmak amacıyla çalışmalara başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in çizdiği gelecek vizyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda fırsatları değerlendiren HEKTAŞ, yurt dışı pazarlara açılarak ihracat ve üretim hacmini artırmayı hedefliyor.

Özbekistan ve çevre ülkelerdeki ihtiyaçlar, olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, HEKTAŞ’ın yeni tesis yatırımının yüksek kârlılık yaratması hedefleniyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini kaydetti. Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemini şöyle anlattı: “Bugün bulunduğumuz sektörlerde ya lideriz ya da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Son altı yılda inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirerek tarım, gıda ve hayvancılık ekosisteminde portföyümüzü genişlettik. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren Grup Şirketlerimizden HEKTAŞ’ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk Devletleri pazarını hedefliyoruz. Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, bu ve benzeri yatırımlarımızla ülkemiz ve üyelerimizin refahı için çalışırken, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte hızla artırmaya, küresel etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.”

'ÜRETİM HACMİMİZİ ARTIRIYORUZ'

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer ise HEKTAŞ’ın üreticisinden tüketicisine dokunan, ekonomiye değer yaratan bir şirket olduğunu ifade ederek “HEKTAŞ, son altı yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi yeni alanlara girdi. Böylece mevcut ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün geliştirdi. Gelecek dönemde özellikle yurt dışı pazarlara açılarak, ihracat ve üretim hacimlerimizi de ciddi oranda artıracağız. Piyasa değeri 70 milyon dolardan yaklaşık bugün itibariyle 2 milyar dolara gelen HEKTAŞ’ın, istikrarlı büyümesine devam ederken ihracat alanındaki kasını bu yatırımla çok daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan’da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme (organomineral gübre) kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme (organomineral gübre) kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi ise yüzde 111 oranında artıracağız” dedi.

İLK 6 AY PERFORMANSI

Son 5 yıldaki yüksek performansına 2022’nin ilk 6 ayında da devam eden HEKTAŞ, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 182 oranında artırarak 2,5 milyar TL seviyesine çıkarttı. Şirket, net kârını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 326 oranında artırarak 419 milyon TL seviyesine ulaştı. HEKTAŞ, 2022’nin ilk 6 ayında ulaştığı net kâr ile 2021 yılsonu net karını yüzde 29 oranında geçti.