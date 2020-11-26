10. dakikada Hekimoğlu Trabzon öne geçti. Hekimoğlu Trabzon'un kazandığı köşe vuruşunda kafadan seken topa arka direkte ayağıyla dokunan Batuhan Karadeniz meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
12. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında yerden seken topu iyi takip eden Kvrzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
25. dakikada orta sahadan atılan ara pası kontrol eden Batuhan Karadeniz, ceza sahası dışından kalecinin üzerinden aşırttıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
34. dakikada Hekimoğlu Trabzon Hasan Hüseyin Acar'ın eliyle topu kontrol etmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Batuhan Karadeniz farkı 2'ye çıkartan golü attı: 1-3.
84. dakikada Kvrzic cezasahası önünde buluştuğu topa yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
86. dakikada Kanga Hes Kablo Kayserispor'a beraberliği getiren golü attı. Sağ kanattan ortalanan topa iyi yükselen Kanga kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Kolovetsios penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Kanga ile Lopes ise penaltı atışından faydalanamadı.
Hekimoğlu Trabzon'da ise Burhan Eşer, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı, Uğur Kuru topu filelerle buluşturdu.
Hekimoğlu Trabzon penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yiğit Arslan, Yusuf Bozdoğan, Kemal Mavi
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Ahmet Kartal (Dk. 45 Lopes),Oğuzhan Çapar, Adem Doğan (Dk. 45 Kolovetsios),Emirhan Doğan (Dk. 45 Aziz Behic),Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Emre Demir (Dk. 104 Mehmet Erya Özbek),Muğdat Çelik, Yaw Ackah (Dk. 86 Attamah),Alibec (Dk. 42 Kanga)
HekimoğluTrabzon: Batuhan Ahmet Şen, Ender Gör (Dk. 80 Bahadır Erol),Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Miraç Acer, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 64 Uğur Kuru),Berkay Sefa Kara (Dk. 73 İsmail Haktan Odabaşı),Bahadır Taşdelen, Musa Caner Aktaş (Dk. 97 Burhan Eşer),Oğuz Kocabal (Dk. 45 Samet Yalçın),Batuhan Karadeniz (Dk. 64 Can Erdem)
Goller: Dk.10, Dk.25, Dk.34 (Penaltıdan) Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu Trabzon),Dk.12, 84 Kvrzic, Dk. 86 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)
Sarıkartlar: Dk. 32 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 67 Miraç Acer, Dk. 76 Ender Gör (Hekimoğlu Trabzon),Dk. 44. Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Lopes, 90+3 Oğuzhan Çapar (Hes Kablo Kayserispor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!