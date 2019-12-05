05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hekimoğlu Trabzon FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Medipol Başakşehir ile Vakfıkebir İlçe Sahasında oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçı sonrası kulübümüzün maksatlı ve asılsız bilgilerle yıpratılmaya çalışılması üzerine Kulüp Yönetim Kurulumuz bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur.
Hekimoğlu Trabzon FK yönetim kurulu olarak, sezon başında Akyazı Stadyumun’da resmi müsabakalarımızı oynamak için Trabzonspor’dan talepte bulunduk. Bordo-mavili kulüp haklı olarak, üç kulvarda yarışacaklarını, bu müsabaka trafiğinde zeminin yıpranacağını, Hekimoğlu Trabzon FK'nın lig ve kupadaki karşılaşmalarını kaldıramayacağını söylediler. Trabzonspor Kulübü bu haklı gerekçelerle, talebimizi geri çevirmek zorunda kaldılar. Yönetim Kurulu olarak bu karara saygı duyduk. Futbol kenti olan Trabzon’da normal çim saha sorunu yaşanması sebebiyle, diğer sahalara kıyasla Vakfıkebir İlçe Stadyumu’nu bütün fiziki olumsuzluklara rağmen tercih etmek zorunda kaldık. Futbol takımımız sezon başından bu yana 10’nu Lig olmak üzere, 3 Türkiye Ziraat Kupası müsabakasını bu Stadyum’da oynadık. Başakşehir maçı arifesi dönemine girildiğinde Akyazı Stadyumu’nda oynamak için bize teklifler geldi. Kamuoyununda takdir edeceği gibi, biz ev sahibi olduğumuz sahadan çıkıp, yabancı bir sahaya geçerek rakibimize avantaj sağlayacak değiliz. Kulüp olarak ligde ve kupada sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz.
Üzülerek söylemek gerekirse bize sunulan mevcut imkanlar bu şekilde. Rakibimiz Başakşehir’in bizim kararımıza saygı duymasını beklerdik. Dileğimiz odur ki; Akyazı Şenol Güneş Kompleksi’nde bulunan ek saha bir önce biter ve bizlerde güzel bir tesise kavuşuruz. Bin kişilik stadyumun yeterli olmayacağı gerçeğini gördük. 4-5 bin kişilik bir stadyumun, Trabzon’un önemli bir sorunu çözecektir. Bugün görünen bu soruna neşter vurulursa, Trabzon futbolu nefes alır. Bunun için katkı sağlayan, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu sorun bizim kadar Trabzon’un sorunudur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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