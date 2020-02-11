Hekimoğlu son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hekimoğlu 7. son bölümde 16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler. Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder. Peki Hekimoğlu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 7. son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ateş, kullandığı ağrı kesicileri bıraktıktan sonra oldukça kötü durumdadır. Hayatı birden bire tepetaklak olur. Başta Orhan olmak üzere herkes onun için endişelidir.

Ekip bir taraftan hastayı kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Hekimoğlu'nun durumu ile haşır neşir olur. Hekimoğlu gene son bir hamleyle vakaya dahil olur. Ancak onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır!