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Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı izle: Ateş ile Zeynep randevuya çıkıyor! Hekimoğlu 7. son bölüm

Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Hekimoğlu'nda Ateş'in İpek ile girdiği ilaç iddiası zor anlar yaşattı. Gözlerinin önünde adım adım ölüme giden 16 yaşındaki bir genç de heyecanı arttırdı. Bu sırada Zeynep'in Ateş'e olan ilgisi de arttı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ateş'in Zeynep'i randevuya davet ettiği görülüyor. İşte Hekimoğlu 7. son bölüm özeti ve 8. yeni bölüm fragmanı

12.02.2020 - 09:50 | Güncelleme:
Hekimoğlu

Hekimoğlu 7. son bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu. Heyecanın yüksek olduğu dizide, Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girdi. Ancak bu iddia Ateş için oldukça zor oldu. Çünkü ağrıları dayanılmaz bir hal aldı, ancak Ateş artık iddia için değil kendisine bunu yapabileceğini kanıtlamak için ilaçları almadı. Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm özeti haberimizde.

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir.

Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.

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