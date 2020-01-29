29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hekimoğlu son bölümü izlendi. Hekimoğlu son bölümünde, Ateş yine riskli bir durumun içine girer ancak bu defa karşısında Memoli'yi karşısında bulur.
HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümünde, Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır.
Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hekimoğlu 5. Bölüm Fragmanında hastanede işler karışıyor. Hekimoğlu ve Memoli karşı karşıya geliyor. Tedavi olmamak için direnen hasta, Hekimoğlu'na zorluk çıkarır. Onun göz göre göre ölmesine izin veremeyen Ateş, yine olayı kendi yöntemleriyle çözmeye soyunur. Bu defa duruma Memoli müdahil olur ve yapılacak olan işlemi onaylamaz. Öte yandan Memoli'ye Amerika'da çalışma imkanı doğruyor. Bu teklife sıcak bakan Memoli nasıl bir tercih yapacak? Hastanede kalıp Hekimoğlu ile mücadele etmeye devam mı edecek yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!