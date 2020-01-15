House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi 3. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Hekimoğlu'nda Ateş'in hastanedeki salgını önleme çabası heyecan doluydu. Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

HEKİMOĞLU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu, Dr. Orhan'ın diline düşüyor!

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor!

Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

HEKİMOĞLU 3. SON BÖLÜM

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu’nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?