Hekimoğlu'nun dün akşam ekrana gelen 27. bölümde Ateş'in başı yine dertten kurtulmuyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 27. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 1 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i iki zor vaka bekliyor ve bu defa işler sarpa sarıyor!

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep’le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz…

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir. Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 28. bölüm merak ediliyor ancak sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.