Hekimoğlu dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

Diğer yandan, genç bir adam Hekimoğlu’nun evinin önünde nöbet tutmaktadır. Kimsenin hastalığına doğru teşhisi koyamadığını iddia eder. Hekimoğlu’nu doktoru olması için ikna etmeye çalışır. Hekimoğlu ayaküstü ihtimalleri sıralayıp başından savacakken öyle bir şey yaşanır ki genç adam Hekimoğlu’nun başına bela olur. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu başına bela olan hastayı kurtaracak mı? Zeynep’i nasıl bir dönüm noktası bekliyor?

HEKİMOĞLU 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...