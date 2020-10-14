Hekimoğlu dizisinin 21. son bölümünde; Hekimoğlu yeni bir imajla hastaneye gelir. Herkesi şaşırtan bu ani değişimin sebebi merak konusu olurken Hekimoğlu’nun aklı ailesindedir. Şehir dışından gelecek olan anne ve babasıyla yiyeceği akşam yemeğini atlatmak için her yolu dener.

HEKİMOĞLU 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Bu arada Hekimoğlu’nun yeni vakası üniversiteden yeni mezun genç bir adamdır. Ani elektrik çarpması hissiyle sürekli sarsılan gencin durumu giderek kötüleşir.

Hekimoğlu ve ekibi hastalığın sebebini bulmaya çalışırken kökleri ta geçmişe uzanan bir aile dramını gözler önüne sererler. İyi niyetle yapılan şeylerin nasıl felaketimiz olabileceği ortaya çıkar. Hekimoğlu ailesinden neden kaçıyor? Hekimoğlu’nun annesi ve babası nasıl insanlar? Hekimoğlu genç adamın hayatını kurtarabilecek mi?