HEKİMOĞLU KONUSU NE?
Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir. Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek’i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım),Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz),Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.
HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.
Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.
Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.
İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.
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