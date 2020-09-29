Hekimoğlu 29 Eylül Salı yayınlanan 19. Bölümde Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında yakınlaşma dikkat çekti. Akıllara yeni bir ilişki mi başlıyor? Sorusunu getirdi. Hekimoğlu 20 yeni bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 29 EYLÜL SON BÖLÜM

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında sular durulmuyor. Çoğu zaman birbirleriyle atışan Ateş ve İpek'in durumu çevrelerindekilerin de dikkatini çekiyor. Hekimoğlu, İpek'ten mi hoşlanıyor?

Diğer taraftan Memoli içinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Geçmişinden çıkıp gelen bir kadın Memoli'nin tüm dengesini alt üst ediyor!

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI