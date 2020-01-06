Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor

06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı"nda yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.
Hayatın hiçbir alanında şiddeti duymak istemediklerini ifade eden Koca, özverili ve fedakar sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de asla kabul etmediklerini vurguladı.
Koca, şiddet faillerinin karakoldan serbest bırakılmaması, ifadenin sağlık çalışanının bulunduğu ortamda alınması ve olayın kolluk kuvvetlerince kamu davası gibi görülmesi gibi bazı önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.
Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda Türk Ceza Kanunu'nda ilave bir düzenleme yapılmasını TBMM'den beklediğini belirten Koca, "Özellikle cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi gibi durumların devre dışı kalmasını arzuluyorum. Bu konuyu da birçok platformda gündeme getiriyorum." ifadesini kullandı.
Koca, şiddeti önleme eylem planının da devreye gireceğini bildirerek, "Özellikle hekimlerimizin, çalışanlarımızın hem hasta yükünü azaltan hem de fiziksel ortamlarını düzenleyen bir yaklaşımla, vatandaşın sağlık okur yazarlığını artıran, hekim-hasta iletişimini güçlü kılan, hizmeti sunarken güvenli ortamı sağladığımız bir eylem planı devreye girecek." dedi.
"AİLE HEKİMİNE GİTMEDEN İLAÇ YAZDIRMA YAKLAŞIMI VAR"
Aile hekimlerine yönelik şiddetin daha sık yaşandığına işaret eden Koca, "Hastalarda aile hekimine görünmeden reçete yazdırma yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması için vatandaşa bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir. Kronik bir hastalığınız olabilir, bu kronik hastalıkla ilgili takipli hasta olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir rapor söz konusu olabilir. İlacınız bittiyse bu rapor çerçevesinde ilacı yazdırmak için gidebilirsiniz. Bir hastalığınız olabilir, bu durumda da yine hekim muayene ettikten sonra reçete yazılabilir." diye konuştu.
Bakan Koca, hastanın olmadığı veya muayene edilmeden ilaç istendiği durumların özellikle aile hekimlerinde yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hasta olmadan verilemeyecek veya aile hekiminin veremeyeceği raporların da talep edildiğini görüyoruz. Bu tip durumlarda da aile hekimi arkadaşlarımızın uygun ifade tarzıyla açıkladıklarını ama vatandaşımızın yer yer ısrarcı olduğunu biliyoruz. Bizim her geçen gün sağlık okur yazarlığını, bilinci ve iletişimi güçlü kılmamız gerektiğini düşünüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!