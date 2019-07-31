31 TEMMUZ 2019
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Heimlich Manevrası nedir, nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zita Christine Meriçcoşar'ın üzerine Heimlich Manevrasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Peki, her yıl dünya genelinde onbinlerce kişinin hayatını kurtaran Heimlich Manevrası nedir, nasıl yapılır? Kağıthane Kızılay İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü Serap Çelik ve İlk Yardım Eğitmeni Gizem Şenlikoğlu, Heimlich Manevrasının boğulma gibi durumlarda hayat kurtardığını belirterek, olası bir boğulma durumunda ne yapılması gerektiğini anlattı

31.07.2019 - 06:00 | Güncelleme: HABERTURK.COMSağlık
Heimlich Manevrası

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bir restoranda yemek yerken, nefes borusuna yiyecek kaçan bir adam ve onun hayatını kurtaran işletme sahibi Vasilis Patelakis sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

Nefes borusunun tıkanmasıyla soluksuz kalan adam, tam 90 saniye sonra Heimlich Manevrası ile kurtulmuştu. 

YEDİĞİ POĞAÇA SONU OLDU!

Ancak Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefes alamayan 68 yaşındaki Zita Christine Meriçcoşar, o kadar şanslı değildi. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, yaşlı kadına Heimlich Manevrası yapılsaydı bugün hayatta olur muydu? 

Kağıthane Kızılay İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü Serap Çelik ve İlk Yardım Eğitmeni Gizem Şenlikoğlu, bu tip boğulmalarda Heimlich Manevrasının hayat kurtardığını belirterek, olası bir boğulma durumunda ne yapılması gerektiğini anlattı. 


Görsel: Mayo Clinic 

HEIMLICH NEDİR?

Heimlich manevrası, üst veya alt solunum yollarına kaçan yabancı bir cismin çıkarılması amacıyla tanımlanmış hayat kurtaran bir manevradır. ABD'li Doktor Henry Heimlich tarafından tanımlanan manevra, 1974 yılında kullanılmaya başlandı. Dr. Heimlich'in adı verilen bu teknikle binlerce insanın hayatı kurtuldu. 

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