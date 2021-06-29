Aksaray'da bir lokantada annesiyle yemek yerken boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuk, ilk yardım eğitimi alan lokanta sahibinin uyguladığı 'Heimlich manevrası' yöntemiyle kurtarıldı.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

"Heimlich manevrası" olarak adlandırılan ve solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniktir.

Heimlich manevrası'nın mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hemlich, 1974 yılında kendi keşfettiği ve adını verdiği Heimlich manevrası ile şimdiye kadar sadece ABD'de binlerce insanın hayatının kurtarıldığı belirtiliyor.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Kurtarıcı, hastanın arkasına geçmeli, hastanın göbek çukuru ile göğüs kafesi arasına bir elini yumruk yaparak yerleştirmeli ve diğer eliyle de destekleyerek içe yukarı şekilde 5 kez baskı uygulamalı.