'Heidi' sinemalarda gösterime girecek

Johanna Spyri'nin 140 yılı aşkın süredir var olan 'Heidi'si ve tüm dünyada 50 dilde 50 milyondan fazla satan kitapları ve 120'den fazla ülkede yayınlanan en ikonik çocuk hikâyelerinden biri olan Heidi, yepyeni bir animasyonla ve BKM dağıtımcılığında 22 Ağustos’ta sinemalarda gösterime girecek.

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Filmin Konusu:

İsviçre Alpleri’nde büyükbabasıyla yaşayan 8 yaşındaki 'Heidi', doğayla iç içe, özgü bir hayat sürmektedir. Bir gün ormanda tuzağa yakalanmış bir dağ kedisi bulur. 'Biber' adını verdiği yavruyu gizlice iyileştirirken, ormanı tehdit eden hırslı bir adamın planlarını da öğrenir. 'Heidi', en yakın arkadaşı Peter ve sadık köpekleri Joseph ile birlikte 'Biber’i ailesine kavuşturmak ve doğayı kurtarmak için zamana karşı yarıştıkları cesur bir yolculuğa çıkarlar. Nesiller boyunca 'Heidi' ile büyüyenler, 'Heidi’nin korumacı, maceracı, heyecanlı ve sımsıcak hikayesini 22 Ağustos’ta beyazperde de izleyecek ve sürpriz sonlu hikâyesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak.