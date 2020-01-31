31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yayınladığı iddialı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Alman model, Heidi Klum yine sosyal medyayı salladı.
Harper’s Bazaar dergisine konuk olan Klum, dergi çekimlerinin kamera arkasından görüntülerini Instagram hesabından yayınladı.
7 milyon takipçisi olan modelin paylaşımı yaklaşık 800 bin kişi tarafından izlendi.
Klum'un görüntülerine de yüzlerce yorum geldi.
18 yaşındayken yakın arkadaşının ısrarlarıyla bir magazin kuponunu dolduran Klum, kendini "Model 92" adlı yarışmada buldu. Aynı yıl okulu bitirdi ve bir süre Almanya ve çevre ülkelerde modellik yapmaya başladı. Daha sonra ABD’ye taşındı, Miami ve Florida'da yaşadı ancak fazla göze çarpmadı.
Klum daha sonra New York'a taşındı. 1998 yılında Sports Illustrated dergisinin bikini sayısının kapağına çıkması ve ardından dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret ile anlaşma imzalamasıyla büyük bir hızlaüne kavuştu.
Dünyanın en ünlü dergilerinin kapağında sayısız kez bulundu, birçok dizi ve filmde küçük rollerde oynadı. "How I Met Your mother", "Sex and the City: The Movie", "Spin City", "Yes, Dear" gibi yapımlarda boy gösterdi.
Heidi Klum tüm bunların yanında tasarımcı olarak da ismini duyurdu. Bir bebek ve yetişkin markası kıyafetlerini tasarladı.
Klum, aynı zamanda sanatçılık yönünü de öne çıkardı. Tablolarının birçoğu Amerikan sanat dergilerinde boy gösterdi. "Köpekler ve Kelebekler" adını verdiği, 11 Eylül saldırılarının ardından arama köpeklerinin önemini anlattığı heykeli yaptı. Modeli adını taşıyan bir gül bile mevcut! Almanya’da "Heidi Klum gülü" olarak biliniyor.
Klum, 6 Eylül 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile evlendi ve Kasım 2002’de boşandı. Klum daha sonra Red Hot Chili Peppers solisti Anthony Kiedis, Philip Zevenbergen gibi isimlerle birlikte oldu.
4 Mayıs 2004’te, kızı Helene Leni Klum’u dünyaya getirdi. Çocuğun babası Formula 1’in yöneticisi Flavio Briatore'dir.
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