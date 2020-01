Dünyanın en ünlü dergilerinin kapağında sayısız kez bulundu, birçok dizi ve filmde küçük rollerde oynadı. "How I Met Your mother", "Sex and the City: The Movie", "Spin City", "Yes, Dear" gibi yapımlarda boy gösterdi.



Heidi Klum tüm bunların yanında tasarımcı olarak da ismini duyurdu. Bir bebek ve yetişkin markası kıyafetlerini tasarladı.



Klum, aynı zamanda sanatçılık yönünü de öne çıkardı. Tablolarının birçoğu Amerikan sanat dergilerinde boy gösterdi. "Köpekler ve Kelebekler" adını verdiği, 11 Eylül saldırılarının ardından arama köpeklerinin önemini anlattığı heykeli yaptı. Modeli adını taşıyan bir gül bile mevcut! Almanya’da "Heidi Klum gülü" olarak biliniyor.