18 yaşındayken yakın arkadaşının ısrarlarıyla bir magazin kuponunu dolduran Klum, kendini "Model 92" adlı yarışmada buldu. Aynı yıl okulu bitirdi ve bir süre Almanya ve çevre ülkelerde modellik yapmaya başladı. Daha sonra ABD’ye taşındı, Miami ve Florida'da yaşadı ancak fazla göze çarpmadı.

Klum daha sonra New York'a taşındı. 1998 yılında Sports Illustrated dergisinin bikini sayısının kapağına çıkması ve ardından dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret ile anlaşma imzalamasıyla büyük bir hızlaüne kavuştu.