Heidi Klum, 2005 yılında da İngiliz şarkıcı Seal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2014'te yollarını ayırma kararı almıştı.

Klum ve şarkıcının bu evlilikten Henry, Johan ve Lou olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.