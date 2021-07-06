"EĞLENCELİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

48 yaşındaki model, "Sanırım Seal'la 8 kez evlendim. Biraz eğlenceli olacağını ve bunun bir aşk şenliği olacağını düşünmüştüm" dedi.

Heidi Klum, ünlü şarkıcının boşanma davası açana kadar elinden gelen her çabayı gösterdiğini belirtti.

'ESKİ EŞİMİN FİKRİYDİ'



Seal da 2015'te Andy Cohen'e verdiği röportajda her yıl yeniden evlenme ritüelinin Klum'un fikri olduğunu belirtmişti. Seal, "Dürüst olmak gerekirse bu eski eşimin fikriydi" ifadelerini kullanmıştı.