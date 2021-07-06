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Heidi Klum: Seal ile 8 kez evlendik ama yürütemedik - Magazin haberleri

Heidi Klum: Seal ile 8 kez evlendik ama yürütemedik

Alman model Heidi Klum, şarkıcı Seal ile 2005'ten 2014 yılına kadar süren evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Ünlü müzisyen ile 8 kez evlendiğini açıklayan Klum, "Denedik ama olmadı" dedi

06.07.2021 - 10:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasında bir dönem fırtınalar estiren Heidi Klum, eski eşi Seal ile evli kaldıkları dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Klum, İngiliz şarkıcı ile birbirlerine verdikleri sözü her yıl tekrarladıklarını söyledi.

  • "EĞLENCELİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

    48 yaşındaki model, "Sanırım Seal'la 8 kez evlendim. Biraz eğlenceli olacağını ve bunun bir aşk şenliği olacağını düşünmüştüm" dedi.

    Heidi Klum, ünlü şarkıcının boşanma davası açana kadar elinden gelen her çabayı gösterdiğini belirtti.

    'ESKİ EŞİMİN FİKRİYDİ'

    Seal da 2015'te Andy Cohen'e verdiği röportajda her yıl yeniden evlenme ritüelinin Klum'un fikri olduğunu belirtmişti. Seal, "Dürüst olmak gerekirse bu eski eşimin fikriydi" ifadelerini kullanmıştı.

  • 4 ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan dünyaca ünlü model Heidi Klum, 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile dünyaevine girmişti.

    Ancak ikili, 2002'de yollarını ayırmıştı.

  • Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı.

    Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. İkilinin bu birliktelikten Leni adında bir kızı bulunuyor.

  • Heidi Klum, 2005 yılında da İngiliz şarkıcı Seal ile nikah masasına oturmuştu.

    Ancak ikili, 2014'te yollarını ayırma kararı almıştı.

    Klum ve şarkıcının bu evlilikten Henry, Johan ve Lou olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

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