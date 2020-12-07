"BİR KADIN OLARAK GÜÇLÜ OLMAK GEREK"

Kızını desteklese de uyarılarda bulunduğunu da söyleyen Heidi Klum, "Bir anne olarak çocuğum ne yapmak isterse ben de onu isterim. Moda endüstrisi mükemmel. İçinde olduğum 20’den fazla yıldır çok sevdim. Ancak aynı zamanda oldukça farklı, sürekli seyahat etmek gereken bir iş. Bir kadın olarak oldukça güçlü olmak gerek" diye konuştu.