2019 yılında 'Tokio Hotel' grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile nikah masasına oturan model Heidi Klum, eşi ile birlikte tatil yapıyor.
"MERHABA"
Çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Klum, geçtiğimiz gün dans ettiği anları, "Merhaba" notuyla yayınladı.
YORUMA KAPATTI
Gönderide, deniz kıyısında müstakil bir evde kaldığı görülen 48 yaşındaki model, videoyu yayınladıktan kısa bir süre sonra da paylaşımını yoruma kapattı.
Gri renkli bir şortun üzerine bikini giyen Heidi Klum'un fit hali, dikkatlerden kaçmadı.
BABASIYLA MAHKEMELİK OLDU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Heidi Klum'un, kendisi gibi model olmak isteyen 17 yaşındaki kızı Leni'nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum'a dava açtığı ortaya çıkmıştı.
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İngiliz gazetesi The Mirror'a göre; Klum'un babası, torunu Leni’nin ismini ticari marka olarak tescil ettirdi. Günther Klum ayrıca torununun takma adı olan Mausekatze'yi (fare kedisi) de ticari marka haline getirdi.
Bu işlemleri kızı Heidi'ye haber vermeden, Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu'na (EUIPO) gizlice başvurarak yapan Günther Klum, Leni’nin adını artık kozmetik, müzik ve modada kullanabilecek.
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