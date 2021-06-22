DAVA AÇTI

Bu olayların ortaya çıkmasının ardından Heidi Klum, babasına dava açmıştı. Klum, kendisinden izinsiz yapılan işlemin iptalini ve kızı Leni'nin marka isminin kendisine verilmesini istemişti.

Baba Klum, Instagram hesabından kızının avukatlarının gönderdiği belgelerle birlikte "Beni bir de hapisle tehdit ediyorsun!" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Günther Klum, ayrıca torununun adını babaannesinden aldığını belirtip, "Leni Klum ticari markasının hakları bendedir" diyerek kızı Heidi Klum'a meydan okumuştu.