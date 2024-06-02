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        Haberler Dünyadan Heidi Klum 51'inci yaş gününü ailesiyle kutladı - Magazin haberleri

        Heidi Klum 51'inci yaş gününü ailesiyle kutladı

        Ünlü model Heidi Klum, 51'inci yaşını eşi Tom Kaulitz ve dört çocuğuyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:05
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          Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, 51'inci yaşını kutladı. Klum, doğum günü kutlamasından yansıyan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

        • 2

          1 Haziran 1973 doğumlu olan Klum, doğum gününü eşi Tom Kaulitz ve dört çocuğuyla birlikte kutladı.

        • 3

          Kızları Leni (20) ve Lou (14) ile oğulları Henry (18) ve Johan'la (17) yedikleri kutlama yemeğinde Leni'nin erkek arkadaşı Aris Rachevsky ve eşi Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz de hazır bulundu.

        • 4

          Heidi Klum'un kızı Leni'yi eski eşi Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Eski eşi Seal, Leni'yi 2009'da nüfusuna geçirdi. Dokuz yıllık evlilikleri sırasında Heidi Klum ve Seal'in (60) üç çocuğu oldu.

        • 5

          Annesi gibi modellik yapan Leni, Heidi Klum'ın ona modellik sektörüne girmesi için verdiği tüm yardımlardan dolayı ne kadar minnettar olduğunu söylemişti.

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