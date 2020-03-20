20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Top model Heidi Klum, önceki gün sosyal medya paylaşımında hem kendisinin hem de eşi Tom Kaulitz'in koronavirüs testi yaptırdığını duyurdu.
TEST SONUCUNU BEKLİYOR
Klum'un 30 yaşındaki müzisyen eşi Kaulitz'in test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Ancak Klum, koronavirüs testinin sonucunu Bel- Air'deki 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor.
10 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE KARANTİNA
Klum, eşi Tom Kaulitz ve önceki iki evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğu ile senarist Ed Weinberger'den satın aldığı bu malikanede yaşıyor.
8 tane yatak odası ve 5 banyoya sahip olan malikane geniş bir arazi üzerine kurulu. Çiftin yaşadığı malikanenin alt katında bir jimnastik salonu ve geniş bir şef mutfağı bulunuyor.
Öte yandan malikanenin bir de olimpik bir yüzme havuzu bulunuyor.
"EVDE KALIN" UYARISI
Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise takipçilerini uyarmaya devam ediyor.
Klum, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için takipçilerine kendilerini evde karantinaya almaları gerektiğini vurguluyor.
"VİRÜSLERİ YAYMAK İSTEMİYORUZ"
Ünlü model, eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu geçtiğimiz günlerde şu not ile yayınlamıştı:
Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak corona virüs testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz.
Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli.
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