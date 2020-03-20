10 MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE KARANTİNA

Klum, eşi Tom Kaulitz ve önceki iki evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğu ile senarist Ed Weinberger'den satın aldığı bu malikanede yaşıyor.

8 tane yatak odası ve 5 banyoya sahip olan malikane geniş bir arazi üzerine kurulu. Çiftin yaşadığı malikanenin alt katında bir jimnastik salonu ve geniş bir şef mutfağı bulunuyor.

Öte yandan malikanenin bir de olimpik bir yüzme havuzu bulunuyor.