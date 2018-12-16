Heerenveen: 2 - Utrecht: 3

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Heerenveen, Utrecht ile karşı karşıya geldi.
Heerenveen ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Warner Hahn, Sherel Floranus, Kik Pierie, Doke Schmidt, Lucas Woudenberg, Ben Rienstra, Mitchell van Bergen, Arber Zeneli, Michel Vlap, Yuki Kobayashi, Sam Lammers
Utrecht mücadeleye şu 11'le başladı: David Jensen, Emil Bergström, Urby Emanuelson, Joris Van Overeem, Simon Gustafson, Willem Janssen, Sean Klaiber, Sander Van de Streek, Nicolas Gavory, Gyrano Kerk, Oussama Tannane
Utrecht, 14. dakikada Emil Bergström ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. Dakikalar 26'ı gösterirken Gyrano Kerk, konuk takımın ikinci golünü kaydetti. 3. gol 45. dakikada Utrecht adına Oussama Tannane ile geldi. Maçın ilk devresi 0-3 bitti. İkinci yarıda ilk golü Heerenveen buldu.
75. dakikada Heerenveen oyuncusu Pelle Van Amersfoort maçı 2-3 yapan golü attı.
İkinci yarıda Utrecht oyuncuları Joris Van Overeem, Lukas Görtler sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Heerenveen ekibinde Mitchell van Bergen ve Doke Schmidt oyundan çıktı, Nemanja Mihajlovic ve Pelle van Amersfoort yerine girdi., Utrecht takımında ise Lukas Görtler, Mark Van Maarel, Othman Boussaid girdi, Sander Van de Streek, Urby Emanuelson, Gyrano Kerk çıktı. Maçı Utrecht 2-3 kazandı.
Utrecht forması giyen Lukas Görtler mücadelenin 86. dakikasında kırmızı kart gördü.
435 kodlu maçta İddaa'da Utrecht galibiyetine bahis oynayanlar 1.95 oranını kazandı.
Heerenveen takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 yenilgi. Konuk Utrecht ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 beraberlik aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!