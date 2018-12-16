Heerenveen: 2 - Utrecht: 3

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Heerenveen, Utrecht ile karşı karşıya geldi.Heerenveen ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Warner Hahn, Sherel Floranus, Kik Pierie, Doke Schmidt, Lucas Woudenberg, Ben Rienstra, Mitchell van Bergen, Arber Zeneli, Michel Vlap, Yuki Kobayashi, Sam LammersUtrecht mücadeleye şu 11'le başladı: David Jensen, Emil Bergström, Urby Emanuelson, Joris Van Overeem, Simon Gustafson, Willem Janssen, Sean Klaiber, Sander Van de Streek, Nicolas Gavory, Gyrano Kerk, Oussama TannaneUtrecht, 14. dakikada Emil Bergström ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. Dakikalar 26'ı gösterirken Gyrano Kerk, konuk takımın ikinci golünü kaydetti. 3. gol 45. dakikada Utrecht adına Oussama Tannane ile geldi. Maçın ilk devresi 0-3 bitti. İkinci yarıda ilk golü Heerenveen buldu.75. dakikada Heerenveen oyuncusu Pelle Van Amersfoort maçı 2-3 yapan golü attı.İkinci yarıda Utrecht oyuncuları Joris Van Overeem, Lukas Görtler sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Heerenveen ekibinde Mitchell van Bergen ve Doke Schmidt oyundan çıktı, Nemanja Mihajlovic ve Pelle van Amersfoort yerine girdi., Utrecht takımında ise Lukas Görtler, Mark Van Maarel, Othman Boussaid girdi, Sander Van de Streek, Urby Emanuelson, Gyrano Kerk çıktı. Maçı Utrecht 2-3 kazandı.Utrecht forması giyen Lukas Görtler mücadelenin 86. dakikasında kırmızı kart gördü.435 kodlu maçta İddaa'da Utrecht galibiyetine bahis oynayanlar 1.95 oranını kazandı.Heerenveen takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 yenilgi. Konuk Utrecht ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 beraberlik aldı.