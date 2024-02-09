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        Haberler Kültür-Sanat hediyenin adresi: Trendyol Sanat

        Hediyenin adresi: Trendyol Sanat

        Trendyol'un sanat eserlerini dijital dünyada sanatseverlerle buluşturduğu Trendyol Sanat platformu, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel ve sıra dışı hediyeler arayanların yardımına koşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:05
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        Sevgililer Günü'nde hediyenin adresi: Trendyol Sanat
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        Aşkı ve romantizmi sanatın diliyle ifade ederek sıradan hediyelerin ötesine geçmeyi ve sevdiği kişiye kendini özel hissettirmeyi planlayanlar için Trendyol Sanat’ta resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik kategorilerinde yüzlerce eser yer alıyor.

        Trendyol, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala sevdiğine sanatsal sürpriz yapmak isteyenlere, Trendyol Sanat platformunda eşsiz seçenekler sunuyor.

        Trendyol Sanat, sevginizi sadece bir gün değil her zaman ifade edecek kalıcı bir eseri aşkınızın simgesi haline getirmek için harika bir fırsat sunuyor. Örneğin alanında uzman sanat danışmanları tarafından özel olarak seçilmiş birçok resim ya da heykel seçeneği arasından sevdiğiniz kişinin tarzına uygun bir eser bulabilir ya da dünya çapında ünlü sanatçıların eşsiz dijital baskılarıyla ev ve ofisleri birer sanat galerisine dönüştürebilirsiniz. Her zevke hitap eden kategori çeşitliliği sayesinde sevdiğinizin özel ilgi alanına göre seçim yapmanız mümkün.

        Zaman ve mekân sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ hale getiren Trendyol Sanat’a hemen göz atmak ve Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak için Trendyol Sanat adresini ziyaret edebilirsiniz.

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        #Trendyol
        #Trendyol Sanat
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