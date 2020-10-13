Hediye paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı - ANTALYA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Tony" isimli narkotik arama köpeğinin de katılımıyla bir işyeri ve eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 439 hediye paketlerinin içine konulmuş toplam 1 kilo 530 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Operasyonda S.Ş, M.M.K, E.Ö. ve C.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan operasyonda yapılan aramada iş yeri tezgahının arkasında kumandayla açılan gizlenmiş halde kapı bulundu. Zanlıların gizli bölmede uyuşturucu paketlendiği tespit edildi.