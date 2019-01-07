Nebati, Malatya Öğretmenevinde iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Bakanlık olarak Anadolu'dan yükselen her sese kulak vermek, birlikte düşünmek ve paydaşlarla bir arada olmak için kentte bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini belirten Nebati, 1990'lı yılların Türkiye için karanlık ve sıkıntılı bir dönem olduğunu kaydetti.

Nebati, geçmişte Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek, "2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konulan adımlar Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdi. Bu çok da kolay olmadı, zordu, sıkıntılıydı. Çünkü Türkiye üzerinde oynan oyunlardan hiçbir şekilde vazgeçmediler. Türkiye üzerine operasyon yaptılar ve Türkiye'nin kendi bölgesinde lider konumuna gelme konusundaki kararlılığını engellemeye çalıştılar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye kendi bölgesinde lider olursa, dünyanın vazgeçilmez lider ülkelerinden biri olma yolunda onu engelleyebilecek hiçbir şey yok." diye konuştu.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ve darbe girişimlerine dikkati çeken Nebati, bunların Türkiye'nin lider ülke vasfının engellenmesi için yapıldığını söyledi.

Nebati, Türkiye'nin bu girişimlerle dize getirilemeyeceği anlaşılınca ekonomik operasyonlara başvurulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"10 Ağustos günü Sayın Bakanımızın yaptığı basın toplantısında bir tarafta atılan twitler, bir tarafta kaynağı yurt dışında olan trol hesapların sosyal medyada ortaya koyduğu haberler, aynı gece ve sonrasında oynanan swap operasyonları, öncesinde hazırlıkları yapıldığı çok açık olan kaynağı dışarıdan operasyonlarla, önce Türkiye'de döviz fiyatları üzerinde sonra da ekonomisi üzerinde operasyon çektiler. 10 Ağustos ve sonrasında şunlar konuşuluyordu, 'dolar 7-8-9-10 lira olacak, avro bu noktaları geçecek ve insanlar bankalara gidip, paraları, dövizleri çekip önce bankacılık sistemini çökertecek sonra da ülke ekonomisi göçecekti' ama bu operasyonu çekenler yine unuttular, bu ülke kolay bir ülke, kolay bir lokma değil. Bunu lokmayı yiyecek, bu ülkeyi düşürecek bir güç daha olmadı, olmayacak da. Çünkü bu millet 81 milyonluk nüfusuyla vatanına, devletine, bayrağına, ülkesine sahip olma noktasında artık adeta tecrübeleriyle dünyaya örneklik etmiş bir ülke."

"BU POTANSİYELİ DURDURACAK HİÇBİR OPERASYON YOKTUR"

Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen rakamların çok konuşulduğunu aktaran Nebati, enflasyonla topluca mücadele konusunda ortaya konan iradeyle kasım ve aralık ayında düşüş sağlandığını ifade etti.

Nebati, 2019'da da aynı şekilde hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekim, kasım, aralıkta artan ihracat buna karşılık çok ciddi şekilde düşen bir ithalat. Bunun neticesinde Türkiye rekoru kırılarak, 168 milyar doların üzerinde bir ihracatla yıl sonunu kapattık. 400 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmiyle de Türkiye belirli bir noktanın üzerine çıkma başarısını ortaya koydu. Bu şu demektir; Türkiye'nin bir gücü, potansiyeli var. Bu potansiyeli durduracak hiçbir operasyon yoktur, olamaz. Biz buradan iş dünyasına sesleniyoruz, hedeflerinizi Yeni Ekonomi Programı'ndaki o hedeflerle mutlaka uyumlu hale getirin. Hatta çok daha iyi olacak. Gerek enflasyon oranlarında gerek cari açıkta gerek ihracatta Türkiye çok daha iyi noktalara gelecek. Ortaya konulmuş olan bu performans Türkiye'nin sürdürülebilir gücünü, sürdürülebilir büyümesini ve dünyaya örneklik teşkil etmesini ortaya koyan bir performanstır."

Toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.