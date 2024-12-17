“Hedefimiz Türkiye’deki doğrudan yatırımımızı 100 milyon euronun üzerine çıkarmak!”  

Barceló Hotel Group, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’deki 4’üncü otel yatırımını Kapadokya’da hizmete açtı. Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren ve İstanbul'da Barceló İstanbul ile Occidental Taksim’i, Ankara'da ise Occidental Ankara'yı yöneten ve işleten grubun Kapadokya’da açtığı 5 yıldızlı otel, mimarı tasarımı ile 2024 yılında Ortadoğu’da açılan en büyük 15 otel listesine 4. sıradan dahil oldu.

REKLAM advertisement1 REKLAM BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR Barceló Cappadocia’nın bir tören ile gerçekleştirilen resmi açılışında konuşan Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, “Türkiye'deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek kısa ve orta vadede büyümeyi hedefliyoruz. 26 yılda Türkiye’ye 70 milyon euroya yakın doğrudan yatırım yaptık. Hedefimiz Türkiye’deki 30’uncu yılımızda bu rakamı 100 milyon euro’nun üzerine çıkarmak. Bu yatırımlar, yeni otellerin yanı sıra mevcut otellerin yenilenme projelerini de kapsayacak. Özellikle Akdeniz bölgesinde Antalya ve Ege bölgesinde Bodrum gibi kıyı turizmi açısından önemli şehirler kadar Mardin, Gaziantep ve Konya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bölgelerde de yatırımlar yaparak, farklı segmentlere hitap etmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

REKLAM Barceló Hotel Group’un ülkemizde varlığını güçlendirme hedefinin Türkiye’nin turizm sektöründeki stratejik önemine, bu alandaki çeşitliliğine, coğrafi konumuna, kültürel ve tarihsel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine dayandığını belirten Ekmen, “2024 yılının ilk 11 ayında Barceló’nun Türkiye otellerinde 167 farklı milliyetten misafir ağırlanması, Türkiye’nin bu cazibesini ve markamızın bu çeşitliliğe katkı sağladığını açıkça gösteriyor” dedi.

'GLOBAL DENEYİM BÜYÜLÜ ATMOSFERLE BULUŞTU' Barceló Cappadocia’nın açılışı, aralarında Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Korgeneral Rıdvan Ulugüler, Jandarma Albay Numan Öksüz, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Guatemala, El Salvador, Endonezya, Büyükelçileri, İspanya Büyükelçilik temsilcileri, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Kapadokya’nın önde gelen iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

REKLAM UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın son yıllarda benzersiz doğası, tarihi dokusu ve sunduğu eşsiz deneyimlerle dünya çapında bir cazibe merkezi haline geldiğini hatırlatan Ekmen, “Barceló Cappadocia ile hem bölgenin kültürel mirasını korumayı hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kapadokya’nın mistik mağaraları, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve tarihle harmanlanmış atmosferi, otelimizin mimari tasarımı ve konseptiyle mükemmel bir uyum oluşturuyor. Global deneyimimizi Kapadokya’nın büyüleyici atmosferiyle birleştirerek, misafirlerimize unutulmaz bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ORTADOĞU'DA AÇILAN EN BÜYÜK 15 OTELDEN BİRİ Barceló Cappadocia’nın 2024 yılında Ortadoğu’da açılan en büyük 15 otel listesine 4’üncü sıradan dahil olduğunu açıklayan Ekmen, "Bu prestijli sıralamada Türkiye'den yalnızca Kapadokya’daki otelimizin yer alması hem bölgenin turizm potansiyelini daha ileriye taşıması hem de uluslararası alandaki tanıtıma katkı sunması açısından büyük bir başarıdır. Diğer yandan yalnızca 4 ayda 70 farklı milliyetten misafir ağırlayarak hepimizi heyecanlandıran önemli bir başarı hikayesine imza atan otelimizin, bölgedeki mevcut yüksek hizmet kalitesine katkı sunarak turizmde çıtayı daha da yükselteceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

REKLAM CHARTER UCUŞLAR BAŞLIYOR Barceló Hotel Group otel biriminin yanı sıra Avoris Seyahat birimiyle de hizmet verdiklerini kaydeden Ekmen, “3 kıtada 30 acente markası ve 1.645 satış noktasıyla 50 milyon yolcuya hizmet veren Avoris Seyahat birimimiz ile Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya gibi büyük pazarlarda küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. İberojet havayolu şirketimizle ise Nisan ayından itibaren charter uçuşlarla Kapadokya Havalimanı’na daha fazla turist getirmeyi planlıyoruz. Grubumuzdan aldığımız güç, bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız ile bölgemize ve ülkemiz turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kapadokya’ya özel doğal taşlarla işlenerek tasarlanmasıyla bölgenin geleneksel dokusunu yansıtan otel, oniksten granite ve doğal ahşaba kadar çevre dostu ve doğaya saygılı malzemelerin kullanılması sayesinde sürdürülebilirlik sertifikasına sahip bulunuyor. Mermer yerine dolomit taşı kullanılan zeminlerin solunum yolu hastalıklarını rahatlattığını belirten Ekmen, “Grubumuzun, misyonu olan sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu turizm anlayışıyla insanı ve çevreyi her aşamada önceliklendirdik” dedi.

KAPADOKYA'NIN EN BÜYÜK OTELİ Barceló Cappadocia; 35 metrekareden 120 metrekareye kadar 9 farklı kategorideki odalarının yanı sıra masaj odaları, sauna ve buhar odası gibi geniş olanaklar sunan Kapadokya’nın en büyük SPA merkezine sahip. Özel hamamların yanı sıra açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi ve panoramik alanları, Kapadokya’nın büyüleyici manzarasını ve gün doğumunda havalanan balonları izlemek için ideal. Otelde ayrıca yerel ve uluslararası lezzetler sunan restoran ve barlar ile özel etkinlik ve toplantılar için tasarlanan Kongre Merkezi bulunuyor.