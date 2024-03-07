"Uber'in hedefi İstanbul'da taksi rezarvasyonunu yaygınlaştırmak"

REKLAM advertisement1

Önde gelen global yolculuk uygulamalarından Uber, 2023 yılı değerlendirmesini ve Türkiye'deki planlarını gerçekleştirdiği basın toplantısında anlattı. 6 kıtada, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde yolculuk yapılmasına imkan sağlayan uygulamanın, 2023 yılında, dünya çapında 150 milyon aktif platform kullanıcısı ile yıl boyunca 137 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydettiği bildirildi.

TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLDU Türkiye’nin, 2023 yılında Uber içinde en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Türkiye’de şu anda Uber Taksi hizmeti ile faaliyet gösteriyoruz. Uber Sarı Taksi, en büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 10 şehirde, Uber Sarı Taksi’ye ek olarak Siyah Taksi, Sarı-Siyah Geniş Taksi ve Turkuaz Taksi hizmetleri ise İstanbul’da aktif olarak kullanılabiliyor. Geçtiğimiz yıl hem yolcular hem de taksi sürücüleri arasında Uber kullanımına yönelik ilgi katlanarak arttı. 2023 yılı boyunca çoğunluğu İstanbul olmak üzere 45 bin taksi sürücüsü Uber uygulamasını kullandı. Uber uygulaması yıl boyunca 35 milyon kez taksi çağırmak için kullanıldı ve uygulamanın Türkiye’deki toplam indirilme sayısı 6,7 milyonu geçti. Uber Türkiye olarak çok başarılı sonuçlarla tamamladığımız 2023 yılını geride bırakırken, bu güçlü büyüme performansını 2024 yılında da devam ettirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. REKLAM DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE'DE 2023 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen Uber Rezervasyon özelliği ile Uber, kullanıcılarına dünyada ilk kez Taksi yolculuklarını önceden planlayarak uygulama üzerinden geleneksel Taksi rezervasyonu yapabilme imkanı sundu. Uber, teknolojisini kullanarak rezervasyon oluşturulmasını ve rezervasyon saatinde belirtilen konumdan Taksi sürücüsünün yolcuyu almasını sağlıyor. Uber Rezervasyon hizmetinin, Uber’in özellikle İstanbul’da Taksi sektörüne getirdiği bir yenilik olduğuna inandıklarını söyleyen Neyran Bahadırlı, “Uber Rezervasyon hizmetinin Uber’in özellikle İstanbul’da Taksi sektörüne getirdiği bir yenilik olduğuna inanıyoruz. Uber kullanıcıları artık rezervasyon hizmeti ile taksi yolculuklarını önceden planlayarak İstanbul ve Ankara’da ve yakın gelecekte Uber’in faaliyet gösterdiği diğer şehirlerde de, daha planlı bir Taksi deneyimi yaşayabilecekler.” ifadelerini kullandı. Uber uygulamasında bulunan “Rezervasyon” seçeneği ile kullanıcılar, taksi yolculuklarını en az 30 dakika önceden ve en fazla 90 gün önceye kadar sabit bir ek rezervasyon ücreti ile rezerve edebiliyor.

UBER BALON İLE HAVADA DA YOLCULUK 2023 yılındaki başka bir önemli lansman da ekim ayında Uber Balon oldu. Uber’in dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiği Uber Balon ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan ayrıca mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade eden Neyran Bahadırlı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 Uber Balon yolculuğunu Uber’in kullanıcılarına hediye ettiğini de sözlerine ekleyen Bahadırlı, "Bu sene yeniden balonumuzla sezonda uçuşlar yapmak için çalışıyoruz" dedi. İSTANBUL'DA GENİŞ TAKSİ HİZMETİ Firma 2023 yılında, lüks taksi minivanlar ile hizmet verdiği Siyah Taksi’ye ek olarak, haziran ayında lansmanını yaptığı Geniş Taksi ürününü İstanbul’da hayata geçirdi. Aileler ve arkadaş grupları için ideal, daha geniş oturma alanına sahip, özel ihtiyaç sahibi kişiler için kolay engelsiz biniş ve iniş imkanı sağlayan Geniş Taksi ile yeni bir ürün seçeneğini de kullanıcılarına sunmuş oldu. Uber aynı zamanda, otomotiv şirketleri ile ortaklıklar gerçekleştirerek, Sarı Taksi’den hem Siyah Taksi’ye hem de yeni Sarı-Siyah Geniş Taksi kategorisine dönüşümü desteklemek amacıyla taksi plaka sahiplerine ‘Araç Alım Desteği’ programı sağladığını duyurdu. REKLAM

Uber, her sene olduğu gibi 2023 yılında da İstanbul’daki geniş ulaşım ağını kullanarak topluma fayda sağlayan projeler geliştirmeye devam etti. Herkese Kitap Vakfı iş birliği ile İstanbul’daki kullanıcılarına kolayca kitap bağışlama imkânı sunan Uber, tüm kitap bağışlarını ücretsiz toplayarak Anadolu’da ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılmasına aracılık etti. 2024 yılı stratejisinin bir parçası olarak Taksi Rezervasyonunu önceliklendirmeyi planlıyor. Faaliyet gösterdiği şehirlerde rezervasyon özelliğini yaygınlaştırarak kullanıcılarına daha kolay, güvenilir ve planlı bir yolculuk deneyimi sunarak büyümesini hızlandıracak. "TAKSİ PLAKASI SAYISININ ARTMASINI İSTERİZ" Toplantıda soruları da yanıtlayan Neyran Bahadırlı, "Şu anda Türkiye'de yalnızca taksi plakası üzerinden ilerlemeyi tercih ediyoruz. Regülasyonlar neye izin veriyorsa o şekilde çalışmalar yapıyoruz. Taksi plakalarının sayısının artması bizim önceliğimiz ancak Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği gerçek olursa ona göre de regülasyonların izin verdiği şekilde esnek çalışmalar yapabilriz. Bunların hepsinin seçim sonrası dönemde netleşeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.