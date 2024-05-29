"Hedef sokaktaki köpek popülasyonunu 600-700 bine düşürmek"

Özellikle 30 gün içinde sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulmasına ilişkin maddeye haklı itirazlar geldi. Kanun teklifi, hayvanın 30 gün barındırılması, sahiplendirilmesinde yeteri kadar çabanın harcanıp harcanmayacağı gibi muğlak maddeler içeriyor.

Ayrıca 50 bin TL’ye kadar para cezası öngören sokağa bırakılan hayvanın kime ait olduğunun tespiti konusunda da güçlükler bulunuyor. Bunu ispat etmek güç ancak yetkililer, caydırıcılık için bu maddeyi teklife koyduklarını belirtiyor. Sokakta vahşileşmiş hayvanın sahiplendirilmesi konusunda da güçlükler bulunuyor.

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Belediyelerin barınaklarındaki hayvanların fotoğraflarını ilana çıkarak sahiplendirme yoluna gidecekleri ifade ediliyor. Her koşulda bu düzenlemeyle amaçlanan sokaktaki 3.5-4 milyona ulaşan hayvan popülasyonunu düşürmek ve sokağa yeni hayvan bırakılmasının önüne geçmek.

Bunun için çok boyutlu bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. 2021 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile kedi ve köpeklere çip takarak dijital kimlik sistemi getirilmesi, evcil hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngörülüyordu. Bu düzenleme çözüm için yeterli olmadı. Demek ki farklı tedbirler ve çetin bir mücadele gerekiyor.

Uyutma seçeneği de birçok kesim tarafından insani ve vicdani bulunmuyor. Konuştuğum yetkililer, toplumda sokakta başıboş gezen hayvanlara karşı çözüm bulunması konusunda toplumda genel bir kanaat olduğunu ve “uyutma” dışında daha radikal ve kalıcı bir çözüm bulunmadığını söylüyor.

Öğrendiğim kadarıyla sayıları 3.5-4 milyona ulaşan sokak hayvanlarının ilk etapta sayısının 600-700 bine düşürülmesi planlanıyor. Ardından kısırlaştırma ve sokağa salmayı önleyecek diğer tedbirlerle başıboş hayvan sayısının artmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Kanun teklifi ile hedeflenen bu… O nedenle uyutma seçeneğinden geri adım atılması beklenmiyor.

Sokakta yaşayan hayvan popülasyonuna ilişkin de sağlıklı bir veri bulunmuyor. Rakamlar üretilen-ithal edilen ve satılan mama oranı, hayvan dernekleri ve yerel yönetimlerden alınan verilerle oluşan kanaate göre açıklanıyor.