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Trendyol, sürdürülebilir gelecek için hazırladığı uzun dönemli Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıkladı. Planda, “Dünya ve İnsan” odağında belirlenen öncelik alanlarında atacağı adımlar paylaşıldı.

Sürdürülebilir Etki Planı’nın ön çalışmaları kapsamında, Trendyol ekibi, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu.

Paydaşlar nezdinde yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve grubun öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme analizinde, dünya ve insana dair öncelikli konular; "Ambalaj Yönetimi, Satıcı ve Tedarikçi Uyumluluğu, Atık Yönetimi, Ürün Çevresel Etkisi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Ürün Güvenliği ve Kalitesi, Yetenek Geliştirme ve Elde Tutma, Toplumsal Yatırımlar, Karbon Emisyonları ve Sürdürülebilir Ürün Seçenekleri" olarak belirlendi.

‘2050 YILINA KADAR KARBON NÖTR OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Sürdürülebilir Etki Planı ile ilgili olarak, "Sürdürülebilirlik sürecini, çevresel etkiler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz” dedi.

2030’A KADAR ÜRÜNLERDE YÜZDE YÜZ SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME

Verilen bilgiye göre, E-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefler belirleyen Trendyol, öncelikli taahhütleri arasında 2025 yılına kadar kendi ürünlerinin ambalaj malzemelerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, ürünlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması hedeflerini paylaştı.

Trendyol’un, 2030 yılına kadar kendi ürünlerinin yüzde 20'sini yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi, 2030 yılı sonuna kadar ana tedarikçilerinin hepsinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterleri açısından denetlenmesini ve bu kriterlere yüzde 100 uyumlu olmayı hedeflediği belirtildi.