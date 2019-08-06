Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10'uncu Dönem Toplantısı, Ankara'da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bakan Varank, toplantının ardından Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'2018'DE TACİKİSTAN İLE 380 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ YAKALADIK'

Bakan Varank, Türkiye ve Tacikistan'ın önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Tacikistan'ın ihracatında 2, ithalatında ise 5'inci sırada olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda dış ticarette istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Bakan Varank, bunun üzerine iki ülkenin karşılıklı özveriyle attığı somut adımlarla bu düşüşün toparlandığını kaydetti. Varank, "2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık. Ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bugün, KEK toplantısında bir araya geldik. KEK toplantıları, ekonomik işbirliklerini güçlendirmenin en etkili yollarından biridir. Teknik ekiplerimizin gerçekleştirdiği müzakereler neticesinde, bugün yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol, yatırım ortaklıkları başta olmak üzere, sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ulaştırmadan müteahhitliğe, eğitimden kültür-turizme kadar geniş bir yelpazede iş birliklerini kapsıyor" dedi.

İKİ ÜLKE KOBİ´LERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Bakan Varank, Meclis'ten geçirilen 5 yıllık planla Türkiye'nin kalkınma rotasını sanayiyle çizmeyi öngördüklerini belirterek, "'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonuyla yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi ana hedefimiz olarak belirledik. Sanayimizde dijital dönüşümün sağlanması ve verimliliğin artırılması için yol haritalarımızı belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin bilim, sanayi, teknoloji ve girişimcilik alanındaki politikalarında baş aktör konumunda. Dolayısıyla, bu alanlardaki tecrübelerimizi Tacikistan´a taşımaya, tacik kardeşlerimize destek olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin son yıllarda otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektronik gibi birçok sektörde küresel ihracatçı konumuna geldiğini vurgulayarak, bu başarıda pay sahiplerinden birinin de KOBİ'ler olduğunu kaydetti. Bu alanda kaydedilen başarının Tacikistan'a aktaralacağını belirten Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Tacikistan ziyaretinde, bu noktada bir adım atılacak. KOBİ'lerimizden sorumlu kuruluşumuz KOSGEB ile Tacikistan'daki muadili (Tataristan Cumhuriyeti Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi) arasında bir mutabakat zaptı imzalamayı öngörüyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Bakan Varank, ülkelerarası ticarette zaman zaman sınır kapılarında, geçiş belgeleri ve vize konularında bir takım sorunlar yaşandığını belirterek, Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nda bu konuları detaylı bir şekilde ele alacaklarını kaydetti. Rusya-Azerbaycan demiryolu hattına Tacikistan´ın da dâhil olmasının ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için önemli olduğunu belirten Varank, "Havayolu seferlerinin artması ve kargo uçaklarının sisteme dahil edilmesi Tacikistan ve Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayacaktır. Türk hava yollarının bu noktada hazır olduğunu belirtmek istiyorum. Tacikistan´ın rahat erişilen bir ülke olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.